Финансовые репрессии не являются цивилизованным способом борьбы с уклонистами - Нацбанк

В Нацбанке заявляют, что военные имеют достаточно рычагов для борьбы с уклонистами от мобилизации, а "финансовые репрессии" называют "нецивилизованным способом".

Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, по действующему законодательству государство не может финансово ограничивать тех, кто скрывается от мобилизации.

"На сегодня любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев - по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", - сказала Рожкова.

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По словам первого заместителя главы НБУ, финансовые репрессии не являются цивилизованным способом борьбы с уклонистами. Для этого существуют другие механизмы.

"Я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военные, те планы мобилизации - все это можно достичь цивилизованным способом", - сказала она.

"Человека можно по номеру телефона отследить, и для этого не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет", - добавила она.

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Напоминаем:

25 декабря Кабмин зарегистрировал законопроект №10378, который, по информации СМИ, предусматривает ряд наказаний для уклонистов, в частности ограничение права на распоряжение средствами/ценностями.