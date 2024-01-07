Крупнейший горнодобывающий проект в истории запустится в этом году после 27 лет ожидания

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Ожидается, что крупнейший в мире горнодобывающий проект по добыче железной руды, строительству железных дорог и портов в отдаленном уголке Западной Африки стоимостью $20 млрд начнется в 2024 году, после 27 лет ожидания.

Об этом сообщает Financial Times.

Лицензию на разведку в горах Симанду на юго-востоке Гвинеи, в 550 км от побережья имеет англо-австралийская компания "Rio Tinto". Впервые разрешение они получили в 1997 году.

За это время "Rio Tinto" сменила шесть генеральных директоров, потеряла половину лицензии, вела длительные судебные баталии с несколькими корпоративными конкурентами, урегулировала обвинения в коррупции с властями США и даже пыталась полностью выйти из проекта, но продажа не состоялась.

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Наконец, в 2024 году, когда китайские партнеры "Rio Tinto" получат последнее одобрение от Пекина, англо-австралийская горнодобывающая компания намерена запустить самый сложный проект в своей истории.

Этот проект сейчас является партнерством между Rio Tinto, правительством Гвинеи и по меньшей мере семью другими компаниями, в том числе пятью из Китая.

"Rio Tinto" построит одну железорудную шахту - известную как проект "Simfer" - в партнерстве с консорциумом во главе с крупнейшим в мире производителем алюминия "Chinalco".

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Вторую шахту, известную как проект "WCS", построит "Baowu", крупнейший в мире производитель стали, в партнерстве с консорциумом во главе с сингапурской компанией "Winning International Group".

В то же время стороны будут софинансировать строительство 552-километровой железной дороги, которая будет пролегать через горные районы Гвинеи к морю, а также строительство глубоководного порта на атлантическом побережье страны.

Руда, которую Rio Tinto планирует добывать в регионе Симандоу, имеет среднее содержание железа более 65%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Симандоу имеет потенциал для содействия декарбонизации китайской сталелитейной промышленности.

Вдоль железнодорожного коридора к побережью уже начались земляные работы, и как только Пекин одобрит инвестиции, "Rio Tinto" планирует начать строительство шахты. Ожидается, что первая руда будет отгружена в 2025 году, а к 2028 году добыча вырастет до 60 млн тонн в год, что составит около 5% мирового рынка железной руды морским транспортом.

Экономическая правда





