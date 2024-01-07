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Вьетнамский производитель электромобилей инвестирует 500 миллионов долларов в производство в Индии

Воскресенье, 7 января 2024, 14:40 - Экономическая правда
 
Getty Images

Вьетнамский производитель электромобилей "VinFast" подписал в субботу соглашение о создании своих первых производственных мощностей в Индии.

Об этом сообщает Reuters.

Индия является третьим по величине рынком транспортных средств, "VinFast" собирается инвестировать в производство автомобилей в Индии до 2

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Согласно совместному заявлению, VinFast и южный штат Тамилнад договорились об инвестициях в размере до 2 миллиардов долларов США, из которых 500 миллионов долларов США планируется выделить в течение первых пяти лет реализации проекта.

"VinFast" откроет свой первый индийский завод в городе Тхутукуди в штате Тамилнад, где будет производить батареи для электромобилей.

Ожидается, что строительство заводов по производству электромобилей и аккумуляторов начнется в этом году и создаст от 3 000 до 3 500 рабочих мест на местном уровне.

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В прошлом году на электрические модели приходилось лишь около 2% продаж автомобилей в Индии, но национальное правительство ставит цель достичь 30% к 2030 году и работает над схемой привлечения производителей электромобилей.

Напомним:

За три квартала 2023 года глобальное производства автотранспорта составило 66 930 442 ед. Это на 10% больше, чем в 2022. 

Мировые продажи электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) и гибридов выросли на 20% по сравнению с 2022 годом.

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