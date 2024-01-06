Экономика Германии пережила тяжелый 2023 год, но 2024 не обещает быть лучше

Слабый мировой спрос, энергетические и инфраструктурные проблемы повлияли на то, что Германия показала один из худших экономических результатов в 21 веке за 2023 год. Даже если экономика снова начнет расти в 2024 году, ей будет трудно избавиться от прошлогоднего негатива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Промышленные заказы в октябре 2023 года были близкими к самому низкому уровню с середины 2020 года, и экономисты ожидают, что данные в понедельник 8 января покажут рост на 1%, что даже близко не достаточно, чтобы исправить убытки. В тот же день будут опубликованы данные по экспорту.

Во вторник 9 января данные о промышленном производстве, которое также находится на таком же низком уровне, покажут, начало ли оно наконец восстанавливаться после пяти месяцев падения подряд.

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Общее впечатление может указывать на второй квартал спада, который условно называют рецессией. Более полная информация будет доступна 15 января, когда немецкие чиновники обнародуют первую национальную оценку валового внутреннего продукта Группы семи на 2023 год, которая, вероятно, покажет небольшое годовое падение.

Скорее всего, будет зафиксировано падение на уровне 0,1%, как оценивает Бундесбанк, или 0,3%, как оценивает Европейская комиссия.

Единственный раз за последние два десятилетия худшие показатели Германии были в 2009 году, когда бушевал мировой финансовый кризис, а затем во время пандемического шока в 2020 году.

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Проблемы также вызывают энергетический вопрос, который возник после отказа от российского газа.

Учитывая это, Бундесбанк ожидает, что в этом году общий рост в 2024 году составит лишь 0,4%.

Напомним:

В октябре сообщалось, что Германия не избежит второй рецессии за год, поскольку экономика, которую уже давно считают локомотивом Европы, "хромает" из-за длительной промышленной слабости.