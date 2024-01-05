Минэкономики разработало проект нового Трудового кодекса: стартует обсуждение

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Министерство экономики подготовило проект нового Трудового кодекса, который, в частности, легализует различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время. В январе стартует обсуждение его со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не соответствует требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки, архаичные и часто вредные советские нормы, которым более полувека. В новом законодательстве о труде мы, наконец, легализуем различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время.

Диджитализируем сбор информации о работнике. Больше не нужны будут бумажные трудовые книжки. Будем бороться с моббингом и многое другое. Наша цель - создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать без помех", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, также в 2024 году Минэкономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице.

"Это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается в совсем других специалистах.

Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. Зато у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию", - добавили в министерстве.

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"Грант частично будет покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы - максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места.

В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности - значительно выше, чем при нынешних условиях", - пояснила Свириденко.

Также запланирована модернизация Государственной службы занятости. Произойдет постепенный переход этой структуры к сервисно-ориентированной модели развития человеческого капитала и поддержки социально незащищенных категорий населения, говорят в Минэкономики.

Реформа ГСЗ также предусматривает цифровизацию 90% процессов и широкую сеть партнерств с тренинговыми компаниями, компаниями по подбору персонала, а также - с общественными организациями, занимающимися социальными проектами.

Экономическая правда