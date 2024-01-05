Tesla отзывает 1,6 миллиона электромобилей в Китае: причины

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Компания Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, речь идет о моделях S, X, 3 и Y.

Об этом пишет Reuters.

Отзыв на втором крупнейшем рынке для Tesla следует за двумя отзывами автопроизводителя в США в декабре.

"Tesla может дистанционно обновить транспортные средства, чтобы исправить проблемы", - говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка Китая. Этот шаг классифицируется как отзыв продукции согласно китайским правилам.

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Отмечается, что отзыв осуществят с помощью удаленного обновления ПО: он будет касаться электромобилей 2014-2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортных Model S и Model X.

Отдельно Tesla также обновит программное обеспечение для 7 538 единиц автомобилей моделей S и X, чтобы решить проблему с дверями, которые могут разблокироваться во время аварий.

Экономическая правда

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