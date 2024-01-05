Российских производителей металлов накрыла волна пожаров - Reuters

В последние месяцы российских производителей металлов накрыла волна пожаров, в частности, одним из последних в череде происшествий стал пожар на пока не запущенном заводе "Удокан" в Забайкалье, который должен стать крупнейшим в России и в мире медным проектом.

Об этом пишет Reuters.

"В последние месяцы российские производители металлов пострадали от целой волны пожаров, в том числе на алюминиевом заводе и цинковом руднике", - отмечает агентство.

При этом, подчеркивается, что такие пожары в условиях санкций создают проблемы для России в поисках горно-обогатительного оборудования, необходимого для замены поврежденной техники.

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Горят не только уже действующие предприятия, но и те, которые только находятся в проекте.

Так, по информации Reuters, 30 декабря произошел пожар на одном из крупнейших в России и в мире медном проекте, который повредил один из корпусов пока не запущенного завода. Якобы во время строительных работ загорелся будущий цех экстракции.

Компания "Удоканская медь", оператор проекта, отказалась комментировать, приведет ли повреждение к задержке начала производства катодной меди на заводе. Там лишь заявили, что все еще оценивают ущерб.

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"Удоканская медь" планировала запустить гидрометаллургический завод во втором квартале 2024 года и производить до 135 тыс тонн меди в виде катодной меди или медного концентрата в год, говорится в ее сообщении от 20 декабря. Как ожидают в России, с 2026 года годовая мощность предприятия вырастет до 150 тыс тонн.

Удокан - это крупнейшее в России неразработанное медное месторождение, которое уже находится под санкциями Вашингтона.

При этом в России рассчитывают на близость азиатского региона, включая Китай, и уже обсуждают off-take контракты с крупными покупателями.

Напоминаем:

Строительство крупнейшего горно-металлургического комбината Удокан на одноимённом месторождении меди в Забайкалье ведет Байкальская горная компания, принадлежащая холдингу миллиардера Алишера Усманова.

В церемонии запуска проекта принял участие глава РФ Владимир Путин.

Удокан - одно из крупнейших в мире и крупнейшее в России неосвоенное месторождение меди с запасами порядка 26,7 миллиона тонн.