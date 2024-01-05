В Украине за счет США установлена первая мини ТЭЦ в рамках проекта энергетической безопасности
Первую в Украине когенерационную установку, приобретенную за счет Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта энергетической безопасности, установили в городе Староконстантинове Хмельницкой области.
Об этом говорится в сообщении USAID.
"Вопреки попыткам России разрушить энергетическую систему Украины, USAID активно работает над усилением устойчивости энергетической инфраструктуры страны путем внедрения современных эффективных технологических решений", - говорится в сообщении.
В целом USAID закупит 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.
Установка и присоединение к сетям первой когенерационной установки, приобретенной за счет USAID через Проект энергетической безопасности, было осуществлена в г. Староконстантинов Хмельницкой области.
Оборудованная газопоршневым двигателем, установка генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении, и таким образом обеспечивает бесперебойное снабжение тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, расположенной поблизости, а также жителям многоквартирных домов.
Это оборудование общей мощностью 56,5 МВт, интегрированное в системы централизованного теплоснабжения, будет обеспечивать питание местной критической инфраструктуры, таких как котельные, тепловые пункты, насосные станции систем водоснабжения и водоотведения.
Когенерационные установки малой и средней мощности, которые закупает и передает местным громадам USAID, позволят местным теплоснабжающим предприятиям генерировать электроэнергию для собственных нужд или продажи в энергосеть не только в условиях продолжающейся войны, но и по ее окончании.
Мини-ТЭЦ будут обеспечивать стабильное теплоснабжение более 1 млн жителей и около 1000 социальных объектов.
Напоминаем:
Министерство развития общин территорий и инфраструктуры Украины совместно с USAID (Проект энергетической безопасности) реализует программу развертывания когенерации малой и средней мощности в Украине.
В рамках проекта также оказывается помощь в правовых реформах, направленных на техническую оптимизацию, энергоэффективность и экологическую устойчивость местных систем централизованного теплоснабжения.