В Украине за счет США установлена первая мини ТЭЦ в рамках проекта энергетической безопасности

Первую в Украине когенерационную установку, приобретенную за счет Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта энергетической безопасности, установили в городе Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении USAID.

"Вопреки попыткам России разрушить энергетическую систему Украины, USAID активно работает над усилением устойчивости энергетической инфраструктуры страны путем внедрения современных эффективных технологических решений", - говорится в сообщении.

В целом USAID закупит 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

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Установка и присоединение к сетям первой когенерационной установки, приобретенной за счет USAID через Проект энергетической безопасности, было осуществлена в г. Староконстантинов Хмельницкой области.

Оборудованная газопоршневым двигателем, установка генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении, и таким образом обеспечивает бесперебойное снабжение тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, расположенной поблизости, а также жителям многоквартирных домов.

Это оборудование общей мощностью 56,5 МВт, интегрированное в системы централизованного теплоснабжения, будет обеспечивать питание местной критической инфраструктуры, таких как котельные, тепловые пункты, насосные станции систем водоснабжения и водоотведения.

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Когенерационные установки малой и средней мощности, которые закупает и передает местным громадам USAID, позволят местным теплоснабжающим предприятиям генерировать электроэнергию для собственных нужд или продажи в энергосеть не только в условиях продолжающейся войны, но и по ее окончании.

Мини-ТЭЦ будут обеспечивать стабильное теплоснабжение более 1 млн жителей и около 1000 социальных объектов.

Напоминаем:

Министерство развития общин территорий и инфраструктуры Украины совместно с USAID (Проект энергетической безопасности) реализует программу развертывания когенерации малой и средней мощности в Украине.

В рамках проекта также оказывается помощь в правовых реформах, направленных на техническую оптимизацию, энергоэффективность и экологическую устойчивость местных систем централизованного теплоснабжения.