Минфин рассматривает переход к польской модели "упрощенки" 

Министерство финансов Украины рассматривает возможность перехода от действующей упрощенной системы налогообложения к новой системе по примеру польской модели.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе дискуссии относительно Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы, организованной Центром экономической стратегии.

По ее словам, польская модель предусматривает большую дифференциацию ставок в зависимости от вида деятельности и их затратной составляющей.

"Мы взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. Именно в Польше существует дифференцированная система, там достаточно много ставок: от 2% до … 20%...Наивысшие ставки – это на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть", - рассказала представитель Минфина.

Реклама:

"Это те виды деятельности, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или контрактами с ФЛП", – уточнила Воробей.

Она сообщила, что на данный момент существует приблизительное представление относительно перечня налоговых ставок.

Тем не менее их внедрение не будет моментальным и предусматривает переговоры с бизнесом с целью обмена видениями и расчетами касательно нововведений.

Реклама:

"Это будет публичный процесс, и в основу его будут положены те предложения, которые уже мы имеем сегодня касательно введения дифференцированных ставок на упрощенной системе и плюс европейский опыт, в частности польский", - сказала Воробьева.

На данный момент, по словам заместителя министра, государство не готово к переходу на дифференцированную шкалу.

"Мы будем оставаться на плоской шкале до тех пор, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы у нас одновременно при введении такой дифференцированной шкалы все не стали бедными", -констатировала она.

Напоминаем:

На днях Министерство финансов опубликовало Национальную стратегию доходов - документ, который будет определять налоговую и таможенную политику до 2030 года.

Среди самых существенных предлагаемых шагов - изменение философии администрирования налогов, пересмотр упрощенной системы налогообложения, прогрессивная шкала НДФЛ, изменения в налогообложении прибыли, и широкий пересмотр льгот.

Читайте также: Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей. Как власти хотят увеличить доходы в следующие шесть лет?