Monobank заблокировал оплаты в казино "Космолот" из-за недобросовестного использования своего бренда
Пятница, 5 января 2024, 11:51
Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя", - отметил Гороховский.
Он продемонстрировал, каким образом казино использовало в рекламе дизайн и название, подобные логотипу Monobank.
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Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды ВСУ 10 миллионов гривен.
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