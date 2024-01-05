Monobank заблокировал оплаты в казино "Космолот" из-за недобросовестного использования своего бренда

Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя", - отметил Гороховский.

Он продемонстрировал, каким образом казино использовало в рекламе дизайн и название, подобные логотипу Monobank.

Реклама:

Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды ВСУ 10 миллионов гривен.