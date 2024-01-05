В Житомире сократят коммунальщиков и чиновников для экономии бюджета

В Житомире планируют сократить работников коммунальных предприятий и городского совета для экономии бюджетных средств.

Об этом рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в интервью Общественному.

Отмечается, что разница в тарифах, возмещение недостатка зарплаты, возможное проседание НДФЛ и другие факторы привели к вызовам в формировании бюджета на 2024 год.

"Те средства, которые даже мы заложили в бюджете на разницу в тарифах, я думаю, что их будет недостаточно. Потому что ожидаем рост стоимости электроэнергии примерно на 25%. Становится задача жесткой экономии в 2024 году. В середине декабря провели откровенный разговор с руководителями коммунальных предприятий. Они пересматривают финансовые планы на следующий год", - рассказал Сухомлин.

Реклама:

Так, в коммунальных предприятиях критической инфраструктуры пересмотрят штатные расписания, но городской голова уверяет, что ни один специалист уволен не будет.

"Нужно смотреть внимательно на администрацию, на управление. Мое условие, то, что я говорил директорам коммунальных предприятий, учреждений - ни один специалист не должен быть уволен из тех, которые непосредственно работают на инфраструктуре, на других предприятиях.

Тем более, что остро не хватает (рабочих, - ред.) кадров из-за мобилизации. К примеру, у нас стоят автобусы свободные. Не можем водителей найти, потому что официальная зарплата, официальный учет и т.д.", - пояснил мэр города.

Реклама:

Также под сокращение попадут работники городского совета.

"Мы потеряем кадровый потенциал, но не можем платить людям заработную плату за то, что они просто ничего не будут делать. За эти средства мы сможем профинансировать проект по энергосбережению или направить эти средства на поддержку воинской части", - рассказал Сухомлин.

Он добавил, что в 2024 году городской совет не финансирует капитальные расходы и фактически не нуждается в большом количестве специалистов.

"Сейчас отрабатывается по структурным подразделениям исполкома тоже сокращение. В январе будет достаточно тяжелая работа по этому поводу. Точные цифры назвать пока не могу. По исполкому уже мы видим примерно 40 единиц, но возможно, будет и больше", - рассказал Сергей Сухомлин.

Также читайте: Госслужащих сократят, зарплаты пересмотрят. Минфин приготовил "сюрприз" чиновникам в 2024-м