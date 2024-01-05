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В Киеве задержали владельца агрохолдинга, который поставляет продукты оккупантам на Херсонщине - СБУ

Пятница, 5 января 2024, 10:31 - Игорь Пилипив
 
фото:СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве владельца агрохолдинга, который подозревается в поставке продуктов питания россиянина на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что служба безопасности собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии рф.

"По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсонщины и работает в интересах рф. В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, которые находятся на юге Украины", - говорится в сообщении. 

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Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в РФ.

Еще в 2022 году бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области".

В СБУ добавляют, что предприятие фигуранта сотрудничает с российской оккупационной властью, платя в ее бюджет ежемесячно более 100 тыс. рублей. Кроме того, компания является одним из основных спонсоров российского фонда поддержки участников "специальной военной операции" в Украине.

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Также задокументировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

В ходе задержания и обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экономическая правда.

СБУ агросектор война
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