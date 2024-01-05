Нефть дорожает на фоне позитивных новостей по инфляции в США 

Цены на нефть выросли на фоне позитивных новостей об инфляции в США и подготовки США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,31 долл до 77,90 долл за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,43 долл до 72,62 долл.

"Хотя протокол заседания ФРС не содержал прямых указаний на то, когда может начаться снижение процентных ставок, дискуссии свидетельствовали о растущем ощущении того, что инфляция находится под контролем, а также о растущем беспокойстве относительно рисков, которые "чрезмерно ограничительная" монетарная политика может нести для экономики", - говорится в сообщении.

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Кроме того, беспокойство относительно предложения также вызывают события на Ближнем Востоке, где израильские войска планируют более целенаправленный подход на север своей страны и дальнейшее преследование лидеров ХАМАСа на юге.

Для урегулирования конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправился на Ближний Восток, чтобы провести там неделю дипломатических переговоров.

Согласно данным Управления энергетической информации США запасы бензина на прошлой неделе продемонстрировали самый высокий недельный рост за последние 30 лет, в то время как поставки дистиллятов, которые являются индикатором спроса, упали до самого низкого уровня с 1999 года.

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Однако "медвежьи" данные были нивелированы геополитическими опасениями, надеждами на экономическое восстановление после возможного снижения процентных ставок и продолжающимися проблемами в судоходстве.

Экономическая правда.