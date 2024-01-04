Инфляция в Германии выросла до 3,8%, разрушив надежды на снижение ставок

В декабре инфляция в Германии ускорилась до самых быстрых темпов за последние 3 месяца, поставив под сомнение надежды инвесторов на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки уже в марте.

Об этом пишет Financial Times.

Так, по данным Федерального статистического агентства, инфляция в крупнейшей экономике Европы в декабре выросла на 3,8% в годовом измерении по сравнению с 2,3% месяцем ранее.

Сокращение государственных субсидий на газ, электроэнергию и продукты питания, которое началось в прошлом году, спровоцировало повторное ускорение годовой инфляции в большинстве стран Европы.

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Немецкие цены на энергоносители выросли на 4,1%, сменив тенденцию к снижению на 4,5 процента месяцем ранее.

Экономист немецкого банка Commerzbank Марко Вагнер предупредил, что инфляция в Германии может еще больше ускориться в январе из-за повышения налогов и сокращения субсидий, прогнозируя, что она "в конечном итоге стабилизируется на уровне 3 процентов" в течение этого года.

Французские данные, опубликованные в четверг, также показали, что инфляция выросла до 4,1% по сравнению с 3,9% в ноябре, что отражает ускорение роста цен на энергоносители и услуги.

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Ожидается, что данные по еврозоне в целом, которые будут опубликованы в пятницу, покажут, что инфляция выросла с 2,4% в ноябре до 3% в декабре, положив конец шестимесячному падению.

Экономическая правда