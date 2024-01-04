Королевская семья ОАЭ создает новый холдинг с активами на 27 миллиардов долларов

getty images

Крупнейшая зарегистрированная на бирже Абу-Даби компания во главе с ключевым членом королевской семьи эмирата создает новую холдинговую компанию с активами стоимостью 27 млрд долларов США в различных секторах - от финансовых услуг до горнодобывающей промышленности.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что компанию под названием 2PointZero передадут в состав Abu Dhabi International Holding Co (IHC), чей оборот оценивается в 239 млрд долл. Ее активы будут включать части империи шейха Тахнуна бен Заида Аль Нагаяна.

При этом Lunate, самый новый фонд Абу-Даби, будет частью 2PointZero. Компания International Resources Holding, которая в декабре 2023 года инвестировала более 1 млрд долл в медный рудник Мопани в Замбии, также войдет в новую холдинговую фирму.

Реклама:

Также в нее включат частную инвесткомпанию Chimera, египетскую Beltone Financial, криптомайнера Citadel Technologies и Sagasse Investments, ориентированную на Ближний Восток.

Шейх Тахнун бен Заид Аль Нагаян занимает должность советника по национальной безопасности ОАЭ и является братом президента страны.

По словам Bloomberg, де-факто он "является бизнес-главой семьи Аль Наuайянов". По данным агентства, за прошедшие годы он стал одним из самых влиятельных бизнесменов в мире и теперь возглавляет два фонда благосостояния, частную инвестфирму с оборотом в 300 млрд долл, а также крупнейшего кредитора страны.

Реклама:

IHC является ключевой частью этой империи. 3 января ее акции выросли на 3,2%, что стало максимальным показателем за пять месяцев. В итоге рыночная стоимость компании выросла примерно на 7,5 млрд долл, добавляет Bloomberg.

Экономическая правда