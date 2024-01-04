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Корпорация Microsoft объявила о самом большом изменении своих клавиатур за три десятилетия, представив, в частности, новую клавишу искусственного интеллекта.

Об этом говорится в официальном блоге Microsoft.

Новая клавиша будет предоставлять доступ к Copilot - этот инструмент помогает с поиском, написанием электронных писем и созданием изображений с помощью искусственного интеллекта.

Клавиша будет доступна на новых компьютерах с Windows 11.

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Как пояснили в Microsoft, новая клавиша Copilot будет похожей по функциям на клавишу Windows. Это изменение в клавиатурах станет трансформационным моментом, который улучшит пользовательский опыт.

"Почти 30 лет назад мы представили клавишу Windows на клавиатуре компьютера, которая позволила людям во всем мире взаимодействовать с Windows", - говорится в сообщении.

"Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение клавиатуры ПК с Windows почти за три десятилетия. Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта. Клавиша Copilot присоединяется к клавише Windows как основная часть клавиатуры ПК, и при нажатии новая клавиша вызывает Copilot в Windows, чтобы облегчить использование Copilot в повседневной жизни", - пояснили в Microsoft.

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Ожидается, что новые клавиатуры с клавишей Copilot появятся на рынке в феврале.

Напоминаем:

Как известно, Microsoft является основным инвестором в OpenAI, который обеспечивает возможности искусственного интеллекта в Copilot.

Copilot базируется на языковой модели GPT-4 от OpenAI.