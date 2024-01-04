Россия за 2023 год уменьшила транзит через ГТС Украины на 28,4%

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", передает "Интерфакс-Украина".

В целом поступление газа через трансграничные точки входа в украинскую ГТС в 2023 году составило 19 млрд 636,2 млн куб. м (в 2022 – 22 891,5 млрд куб. м). В том числе:

со стороны Словакии – 1 млрд 833,9 млн куб. м,

Венгрии – 1,341 млрд куб. м,

Молдовы – 632,3 млн куб. м,

Польши – 602 млн куб. м,

Румынии – 580,4 млн куб. м.

Поставка газа на "таможенный склад" (специальный режим, дающий право нерезидентам сохранять газ в ПХГ Украины. При этом хранение производится без уплаты пошлин и налогов в течение 1095 дней, - ред) в прошлом году составила 3 млрд 286,8 млн куб. м. На выход "ушло" – 1 млрд 276,6 млн куб. м.

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Наибольший объем вывоза газа из "таможенного склада" зафиксирован в декабре (768,2 млн куб. м), а его закачка – в августе (1 млрд 92,5 млн куб. м).

Напоминаем:

Транзитный договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" был подписаны 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает принцип "качай или плати".

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Транзит в 2021-2024 гг. должен был составлять по 40 млрд куб. м газа в год. Независимо от прокачки, Россия должна заплатить Украине за указанные объемы.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что компания не намерена продолжать действие транзитного контракта после его завершения 31 января 2024 года.

Результаты проведенного и при содействии USAID стресс-теста показали, что ГТС и ПХГ Украины готовы работать в условиях нулевого транзита.