Кабмин награлил "Киевтеплоэнерго" грамотой: за мужество

Коллектив коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) получил Почетную грамоту Кабинета министров.

Об этом говорится в сообщении компании.

Компания награждена грамотой "за мужество и весомый вклад в развитие энергетической отрасли Украины в условиях военного положения".

"Это оценка усилий каждого работника почти девятитысячного коллектива "Киевтеплоэнерго", уже около двух лет держащего свой энергетический фронт. Благодаря этому Киев обеспечен теплом и светом, несмотря на воздушные атаки, ракетные удары и разрушения", — заявил директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд.

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Как отметили в "Киевтеплоэнерго", работники компании с начала российской агрессии, рискуя жизнью, тушили пожары и спасали оборудование теплоэлектроцентралей и котельных, поднимали "с нуля" энергосистему после блекаута, заменяли поврежденные обстрелами трубопроводы, в считанные минуты переключали питание теплоисточников к генераторам, разворачивали передвижные котельные возле столичных больниц.

"Чтобы город не погрузился в холод и тьму, работники "Киевтеплоэнерго" неделями жили на работе, когда шли бои вблизи Киева. Преодолевали пешком десятки километров до рабочих мест, когда останавливался общественный транспорт. Все это уже стало неотъемлемой составляющей всеобщего подвига украинской энергетики", – прокомментировали в компании.