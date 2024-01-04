Ракетный удар по Кировоградщине пришелся на объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго"

В результате ракетной атаки по Кропивницкому, произошедшей утром 4 января, удар пришелся на объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

Об этом говорится в сообщениях Министерства энергетики и "Укрэнерго".

Как отмечают в Минэнерго, без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В то же время повреждения не привели к сбоям в работе магистральной сети.

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"Ситуация контролируемая", - отметили в Министерстве энергетики.

Кроме того, по данным "Укрэнерго", поврежден один из ремонтно-производственных объектов компании. Обломками повреждены воздушные линии "Кировоградоблэнерго".

От падения обломков ракеты погиб сотрудник "Укрэнерго", еще четверо получили ранения.

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Также пострадали двое сотрудников "Кировоградоблэнерго", которые получили ранения.