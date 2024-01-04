Ракетный удар по Кировоградщине пришелся на объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго"
В результате ракетной атаки по Кропивницкому, произошедшей утром 4 января, удар пришелся на объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго".
Об этом говорится в сообщениях Министерства энергетики и "Укрэнерго".
Как отмечают в Минэнерго, без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В то же время повреждения не привели к сбоям в работе магистральной сети.
"Ситуация контролируемая", - отметили в Министерстве энергетики.
Кроме того, по данным "Укрэнерго", поврежден один из ремонтно-производственных объектов компании. Обломками повреждены воздушные линии "Кировоградоблэнерго".
От падения обломков ракеты погиб сотрудник "Укрэнерго", еще четверо получили ранения.
Также пострадали двое сотрудников "Кировоградоблэнерго", которые получили ранения.