В "Энергоатоме" предположили причину недопуска МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС

Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы оккупированной российскими агрессорами Запорожской АЭС, может быть попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.

Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Агентства в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС", - отметил Котин.

"Единственный выход – полная демилитаризация, деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", – отметил глава "Энергоатома".

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Он напомнил о том, что деятельность оккупантов на ЗАЭС осуществляется с полным игнорированием указаний "Энергоатома".

"Единственный легитимный оператор ЗАЭС, крупнейшего в Европе атомного объекта, - это "Энергоатом", поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность", - подчеркнул Котин.

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3 января МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов для проверки реакторных залов трех из шести энергоблоков оккупированной россиянами ЗАЭС – блоков 1, 2 и 6.

В заявлении агентства подчеркивается, что его эксперты впервые не были допущены в реакторный зал энергоблока в "холодном останове", где находится активная зона реактора и отработавшее топливо. Кроме того, на прошлой неделе, как и ранее, был ограничен доступ в некоторые части машинных залов ЗАЭС, в том числе в помещения блоков 3, 4 и 6. Кроме того, эксперты МАГАТЭ все еще ожидают ранее обещанного на 19 декабря 2023 года, но так и не предоставленного доступа на крыши реакторов.

Отмечается, что пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в "холодном останове", а четвертый энергоблок находится в "горячем останове" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего Энергодара.