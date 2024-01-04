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Укр / Рус

Ряд отраслей сохраняют настроения по сокращению работников - опрос НБУ

Четверг, 4 января 2024, 12:59

Ряд ключевых отраслей экономики в Украине сохраняют негативные ожидания по сокращению своих работников.

Это показал очередной опрос бизнеса, проведенный Нацбанком в течение декабря 2023 года.

В частности, предприятия промышленности второй месяц подряд прогнозируют ухудшение результатов своей экономической деятельности. Причинами называются уменьшение объемов экспортно-импортных операций, рост расходов на логистику из-за блокирования границы, высокие цены на топливо. Из них:

  • планируют оставят текущее количество работников - 78%;
  • будут нанимать новых - 6%;
  • проводить увольнения - 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто планирует увеличение штата.

Строительные предприятия третий месяц подряд наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности в ближайшей перспективе, учитывая сезонное падение экономической активности, сужение инвестиционного спроса и нехватку квалифицированных кадров. При этом усилились ожидания по сокращению общей численности работников. В частности:

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  • оставлять текущее количество работников - 70%;
  • нанимать новых - 5%;
  • проводить увольнения - 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Предприятия в сфере услуг ухудшили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая логистические трудности с пересечением границы, высокие цены на топливо и слабый спрос. Из них:

  • будут оставлять текущее количество работников - 80%;
  • нанимать новых - 7%;
  • проводить увольнения - 13%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Что касается сферы торговли, то здесь новые наймы будут преобладать над увольнениями - 9% против 8%. Тем не менее, большинство компаний в этом секторе не намерены менять количество своих работников - 84%.

В целом предприятия торговли в декабре ухудшили оценки своей деловой активности после девяти месяцев подряд положительных ожиданий вследствие сокращения объема импорта товаров из-за блокирования границы и снижения покупательной способности населения.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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