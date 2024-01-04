Турецкая компания планирует построить логистический и транспортный узел в аэропорту "Антонов"

Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy планирует построить логистический и транспортный узел в расположенном под Киевом аэропорту "Антонов".

Об этом, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Планируется строительство современного логистического и транспортного узла, который начнет работу после открытия воздушного пространства Украины", – рассказал Кисилевский.

Mabtec Engineering and Consultancy занимается проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов.

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На сайте турецкой компании в портфолио указаны, в частности, многочисленные проекты в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, в столице Туркменистана Ашхабаде, а также в Ираке, Афганистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что Mabtec Engineering and Consultancy объявила о старте разработки концепции реконструкции аэропорта "Антонов" на базе индустриального парка Bucha Techno Garden.