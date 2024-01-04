Укрпочта расширила программу дополнительного обмена ламп на города

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 4 января начинают дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные для пенсионеров в городах – можно получить еще 5 LED-ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Программа поддержки нашей энергосистемы продолжается. В декабре сельские отделения Укрпочты начали обменивать +5 энергосберегающих ламп для пенсионеров, которые раньше уже могли осветить дома новыми лампами. Сегодня стартует новая волна — дополнительный обмен в городских отделениях", - отметили в компании.

Процедура остается постоянной: для получения еще 5 LED-ламп пенсионерам нужно просто посетить отделение с паспортом, РНОКПП, пенсионным удостоверением и активным номером телефона.

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Однако старые лампы можно принести в отделение в течение месяца с момента получения пяти новых.

Пенсионеры, желающие обменять лампы впервые, могут это сделать по таким же правилам.

В Укрпочте добавили, что от старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн. ламп. Сейчас доступно еще 14 млн светодиодов.

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