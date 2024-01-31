Украина получила $390 миллионов от Японии в рамках проектов Всемирного банка

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В госбюджет Украины поступило около 390 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Финансовая помощь Японии в январе предусматривает грантовую часть средств на 89,8 млн долларов в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE).

Также финпомощь состоит из кредита объемом 300 млн долларов в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

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"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные потребности, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Экономическая правда

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