Прибыль Microsoft выросла на 33% благодаря инвестициям в ИИ и облачные вычисления
Корпорация Microsoft заявила, что ее прибыль за октябрь-декабрь 2023 года выросла на 33% благодаря значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта.
Об этом пишет AP.
Компания заявила, что это увеличение в значительной степени отражает рост ее подразделения облачных вычислений, где Microsoft сосредотачивает большую часть своих инвестиций в ИИ.
Microsoft отчиталась о чистой прибыли за квартал в размере 21,87 млрд долл. Выручка достигла 62,02 млрд долларов, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале.
"Microsoft прочно закрепляет за собой позицию лидера в гонке искусственного интеллекта", - сказал Джереми Голдман из Insider Intelligence.
Голдман предположил, что технология ИИ может помочь расширить долю Microsoft в цифровой рекламе.
Облачный бизнес-сегмент Microsoft увеличил доход на 20%, а офисный пакет Office и сеть LinkedIn выросли на 13%.
Экономическая правда