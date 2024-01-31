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Прибыль Microsoft выросла на 33% благодаря инвестициям в ИИ и облачные вычисления

Среда, 31 января 2024, 20:40 - Алексей Павлыш
 
Getty images

Корпорация Microsoft заявила, что ее прибыль за октябрь-декабрь 2023 года выросла на 33% благодаря значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта.

Об этом пишет AP.

Компания заявила, что это увеличение в значительной степени отражает рост ее подразделения облачных вычислений, где Microsoft сосредотачивает большую часть своих инвестиций в ИИ.

Microsoft отчиталась о чистой прибыли за квартал в размере 21,87 млрд долл. Выручка достигла 62,02 млрд долларов, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале.

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"Microsoft прочно закрепляет за собой позицию лидера в гонке искусственного интеллекта", - сказал Джереми Голдман из Insider Intelligence.

Голдман предположил, что технология ИИ может помочь расширить долю Microsoft в цифровой рекламе.

Облачный бизнес-сегмент Microsoft увеличил доход на 20%, а офисный пакет Office и сеть LinkedIn выросли на 13%.

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Экономическая правда

Microsoft технології компании мир
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