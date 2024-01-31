PayPal сократит 2500 сотрудников из-за конкуренции и сокращения прибыли
Компания PayPal Holdings сократит свой штат примерно на 9% на фоне растущей конкуренции со стороны Apple и Zelle, сокращением прибыли и снижением рейтингов PayPal со стороны аналитиков.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Алекса Крисса, который занял эту должность в сентябре.
В своем письме к сотрудникам во вторник Крисс сообщил о решении "правильно подобрать размер компании" путем как прямых сокращений, так и ликвидации открытых вакансий в течение года.
Сотрудники, которых это коснется, будут уведомлены об этом до конца недели, говорится в письме, с которым ознакомилось агентство.
PayPal, в которой на конец 2022 года работало около 29 900 работников, объявила о подобных сокращениях в январе прошлого года. Последний шаг коснется около 2 500 работников.
Ликвидация рабочих мест позволит компании "двигаться со скоростью, необходимой для предоставления услуг нашим клиентам и стимулирования прибыльного роста", отметил Крис в письме.
"В то же время, мы продолжим инвестировать в те сферы бизнеса, которые, по нашему мнению, создадут и ускорят рост", - добавил он.
Акции платежного гиганта упали более чем на 20% за последний год, поскольку прибыли снизились, а компания снизила свой годовой прогноз по операционной марже. PayPal назначил Крисса в прошлом году вместо Дэна Шульмана.
Экономическая правда