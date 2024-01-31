Нефть завершает январь ростом из-за напряженности на Ближнем Востоке

Цена на нефть 31 января снизились, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:15 по киевскому времени составляет 82,64 долл за баррель, что на 0,23 долл (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

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Апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на 0,23 долл (0,28%), до 82,27 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март снизились в цене к этому времени на 0,21 долл (0,27%), до 77,61 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,04 долл (1,4%), до 77,82 долл за баррель.

Что повлияло на цены

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Отмечается, что в январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В выходные стало известно о гибели трех американских военных из-за атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона является фактором поддержки рынка.

Экономическая правда