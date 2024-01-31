ЕС аккумулирует 260 миллиардов евро российских активов, доходы с них пойдут Украине - Минюст

ЕС уже провел большую домашнюю работу по розыску и фиксации активов России, находящихся в юрисдикциях стран ЕС. Речь идет о 260 миллиардах евро, из которых 210 миллиардов евро заморожено в Бельгии и Люксембурге.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Первым шагом является аккумуляция этих активов на одном счете в Euroclear.

Да, этот процесс потребует согласования от всех 27 стран, но Еврокомиссия работает со сверхскоростью, - пообещали сделать быстро", - описала она на фейсбук-странице следующий шаг.

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Следующим шагом должно стать достижение пока отсутствующего единства в направлении сверхприбылей от российских активов в Украину.

"Но и в этом вопросе нас заверили - "да", мы работаем, ждите", - отметила заместитель министра.

Украинская делегация во главе с министром Денисом Малюськой провела ряд встреч с комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, с топ-руководителями директоратов Еврокомиссии и правительством Бельгии. Брюссель председательствует с 1 января 2024 года в ЕС, поэтому все болезненные вопросы по замороженным активам России решаются сейчас именно там.

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"Преимущественно суверенные активы существуют в форме бондов, облигаций и других инструментов. По мере того, как эти инструменты достигают срока погашения, они конвертируются в кэш. Почти все активы хранятся на счетах крупных депозитарных учреждений типа Euroclear или на счетах центральных или резервных банков.

Именно сверхприбыли от этих финансовых инструментов и обсуждали в течение сегодняшних встреч. И ЕС продолжит работу над тем, чтобы все найти и инвентаризировать, этот факт вчера также подтвердили послы ЕС", - отметила заместитель главы Минюста.

Она подчеркнула, что Бельгия на стороне Украины, "и есть 100% поддержка того, что эти сверхприбыли от арестованных активов попадут в Украину, на ее восстановление".

Сейчас в ЕС обсуждаются политические, юридические, экономические риски.

"Но скорее "да", чем "нет". Бельгийское правительство, Министерство юстиции, МИД заверили нас, что сделают все зависящее, чтобы вопрос направления сверхприбылей был решен во время председательства страны в ЕС", - подытожила она.

Также во время встреч обсуждался вопрос конфискации тела замороженных активов РФ.

"В ЕС пока неохотно об этом говорят, потому что step-by-step approach им больше нравится, однако над этим вопросом активно работают в G7 и есть определенные сдвиги по принятию законодательства в США", - описала она текущую ситуацию.