Volkswagen отложил IPO своего аккумуляторного подразделения: причины

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG отложил планы по поиску внешних инвесторов для своего подразделения по производству аккумуляторов PowerCo после того, как замедление спроса на электромобили ухудшает перспективы бизнеса.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший европейский автопроизводитель также отложил переговоры с инвесторами, поскольку сомневается, что сможет производить собственные аккумуляторы в больших масштабах, рассказали источники агентства на условиях анонимности.

По их словам, компания больше не ставит в приоритет продажу акций или потенциальный листинг PowerCo в этом или следующем году.

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Ситуация остается изменчивой, и VW все еще может двигаться вперед с планами, если ситуация на рынке улучшится, считают собеседники. Согласно данным, собранным Bloomberg, IPO в 2023 году было худшим за более чем десятилетие после резкого роста процентных ставок.

"Усиливая ощущение того, что рынок электромобилей "спотыкается", Renault в понедельник отменила планы по листингу своего подразделения Ampere EV из-за медленного роста спроса на электромобили.

В июне генеральный директор VW Оливер Блюм заявил, что первичное публичное размещение акций является реальным вариантом в нужное время", - пишет агентство.

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В заявлении для Bloomberg концерн добавил, что все еще ждет "готовности инвесторов, начиная с 2024 года".

Компания отметила, что готова "открыть структуру капитала", и хотя рост продаж электромобилей не такой стремительный, как ожидалось, интерес инвесторов к PowerCo остается высоким.

Bloomberg добавляет, что PowerCo начала строительство двух заводов в Европе, где высокие цены на энергоносители затмили инвестиционные решения для многих промышленных игроков. Производство должно начаться в Германии в 2025 году, в 2026 году - в Испании.

Экономическая правда