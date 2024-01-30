Санкции против застройщика Ермолаева затронули газовый бизнес Виктора Ющенко

Госгеонедра остановила действие трех спецразрешений на пользование недрами, выданных компаниям застройщика Вадима Ермолаева, при этом, совладельцем в одной из компаний является третий президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на приказ Госгеонедр №38 от 25 января.

Решение принято из-за введения против Ермолаева персональных санкций.

Остановлены лицензии:

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ЧАО "Коростышевский карьер" - эксплуатация восточного и западного участка месторождения лабрадорита Слободское в Житомирской области;

ООО "Потоки" - геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой питьевых подземных вод месторождения Днепровское в Днепропетровской области;

ООО "Трендс Систем" - геологическое изучение нефтегазоносных недр газовой площади Федоровская в Полтавской области.

При этом, в "Трендс Систем" доля в размере 8,5% принадлежит третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

Напоминаем:

В 2020 году бизнесмен и инвестор Вадим Ермолаев входил в рейтинг 100 самых богатых людей Украины (39-е место) по версии Dragon Capital.

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Бизнесмен стал одним из фигурантов репортажа УП "Батальон Монако". Государственное бюро расследований открыло дело о пересечении границы 84 фигурантами списка. Ермолаев гражданин Кипра и отец четверых детей, вряд ли у ГБР будут к нему вопросы.

В 2019 году Ермолаев вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра.

23 декабря 2023 года указом Президента Украины №850/2023 к Ермолаеву были применены персональные экономические санкции на десять лет, потому что он был связан с предприятиями, которые действовали в Крыму и Бердянске, а следовательно платил налоги в российский бюджет.

Спецразрешения на пользование недрами остановлено на десять лет.