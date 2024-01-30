Налог на жилую недвижимость: кто и сколько должен заплатить 

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей - государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор.

ЭП рассказывает подробнее, какие нужно платить налоги на жилую недвижимость.

Обязательные платежи

Государственная пошлина - это оплата нотариального удостоверения того факта, что право собственности от продавца переходит к покупателю. Этот платеж платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости.

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Зато покупатель должен уплатить 1% от стоимости имущества, но в качестве пенсионного сбора.

Кроме этого продавец должен уплатить НДФЛ, его размер зависит от нескольких факторов. Так, первая продажа квартиры в году осуществляется без НДФЛ.

Если же человек второй раз за год продает квартиру, то должен уплатить 5% НДФЛ, третий и последующие продажи - 18% НДФЛ. Кроме этого, если до продажи квартира находилась в собственности менее трех лет, НДФЛ уплачивается на уровне 18%.

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Исключением является продажа недвижимости, которую получили в наследство.

Вместе с НДФЛ продавец уплачивает и военный сбор в размере 1,5% от стоимости недвижимости.

Налог "на роскошь"

Ежегодно владельцам недвижимого имущества определенной квадратуры начисляется так называемый налог на роскошь. Налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 квадратных метров, дома площадью от 120 квадратных метров и различные типы жилой недвижимости, в частности их доли от 180 квадратных метров.

Размер налога определяется по решению сельского, поселкового или городского совета в зависимости от месторасположения недвижимости. Узнать ставку в своей области можно на сайте налоговой.

Ставка налога рассчитывается в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить налог "на роскошь" нужно до 1 июля следующего года, то есть налог за 2023 год оплачивается в 2024 году, а за 2024 год - в 2025 году.

С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать, сколько налога придется заплатить.

Если же у человека есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

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Напоминаем:

В конце 2023 года в НБУ заявили, что рынок недвижимости понемногу восстанавливается. Спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. При этом вырос спрос на аренду, также значительно выросли объемы льготной ипотеки.