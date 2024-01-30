Росстат спрогнозировал вымирание России, которое начнется с крупнейших городов

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Естественная убыль населения России начнется с крупнейших городов и до 2046 года количество коренных жителей РФ может сократиться до уровня 1897 года, в то же время, страну начнут наполнять мигранты.

Это следует из демографического прогноза Росстата, пишут российские СМИ.

Согласно документу, из 146,4 млн постоянных жителей на начало 2023 года в России к 2046 году останется 138,8 млн, что станет минимумом с 1981 года.

В негативном прогнозе Росстата к 2046 году в России будут проживать 130,6 млн человек. Примерно столько же (129 млн) проживало в Российской империи в 1897 году.

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В ближайшие два десятилетия лидерами по естественной убыли населения (рождаемость за вычетом смертности) будут три крупнейших города страны: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В частности, Москва, как ожидают в Росстате, за указанный период потеряет суммарно 695,2 тыс человек (в среднем 31,6 тыс в год).

В Санкт-Петербурге естественная убыль составит 466,4 тыс человек (в среднем 21,2 тыс в год).

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В свою очередь Нижегородская область, столицей которой является третий по населению город России Нижний Новгород, лишится в результате естественной убыли 440 тыс человек (в среднем 20 тыс в год).

Также 610 тыс человек потеряет Московская область, 462 тыс — Краснодарский край, 440 тыс — Самарская область и по 352 тыс Свердловская, Саратовская и Воронежские области.

При этом, по прогнозу Росстата, миграционный прирост в Москве к 2046 году составит 682 тыс человек. Благодаря мигрантам численность населения в столице РФ останется практически на уровне начала 2024 года (13,1 млн человек).

В Подмосковье же за счет миграции население к указанному сроку вырастет на 862 тыс человек.

В целом, согласно прогнозу Росстата, население России до 2046 года будет сокращаться со скоростью более 500 тыс человек в год.

В 2023 году в результате естественной убыли Россия потеряет 600,7 тыс человек, в 2024-м — 675,1 тыс, в 2025-м — 693,2 тыс, в 2026–2027 годах — более 700 тыс.

Затем естественная убыль начнет плавно замедляться — до 652 тыс в 2030 году, 532 тыс — в 2035-м, но останется выше 400 тыс человек в год даже к середине 2040-х.

Общая численность населения сократится меньше — на 7,6 млн человек за 2023–2045 годах.

В то же время ежегодно в Россию будут прибывать более 200 тыс мигрантов. Накопленным итогом к 2046 году их приток достигнет 4,8 млн человек, что, впрочем, компенсирует лишь 40% естественной убыли населения.