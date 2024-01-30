Госдолг Украины в 2023 году вырос на 30,4%,  до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в 2023 году вырос до нового исторического максимума: в долларовом выражении - на 33,9 млрд долларов (30,4%) – до 145,32 млрд долларов, в гривневом - на 1,444 трлн грн (35,4%) - до 5,519 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает "Интерфакс-Украина".

Так, прямой госдолг увеличился на 34,4% – до 136,59 млрд долларов (5,188 трлн в гривневом эквиваленте). И составил 94,0% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Внешний прямой долг в минувшем году вырос на 49,1% (31,20 млрд долларов) – до 94,79 млрд долларов. Тогда как внутренний прямой – на 14,2%, (198,0 млрд грн) - до 1,587 трлн грн.

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Совокупный внешний госдолг Украины в 2023 году увеличился на 42,3% (30,23 млрд долларов) – до 101,70 млрд долларов. Тогда как совокупный внутренний - на 13,3% (194,6 млрд грн) - до 1,656 трлн грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла до 70,0%.

По информации Минфина, доля обязательств в евро на конец 2023 года выросла до 32,32%, тогда как в американских долларах снизилась до 26,21%, в гривне – до 27,21%, в специальных правах заимствования – до 11,34%, в канадских долларах – до 2,26%, в йене – до 0,65%, в британских фунтах осталась на уровне 0,02%.

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67,21% госдолга имеет фиксированную процентную ставку. Тогда как 11,34% - привязано к ставке МВФ, 8,82% – к SOFR, 3,83% – к EURIBOR, 0,65% – к TORF.

Ставка еще по 2,63% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 5,25% – к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Самыми новыми из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета в 2022 году.

0,25% госдолга имеет ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, используемому в программах портфельных гарантий.

Напоминаем:

Согласно данным главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, до войны доля внешнего госдолга составляла 60,9%. Доля долга в валюте с начала войны также увеличилась с 65,1% до 72,8%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на 13,4 млрд долларов – до 111,45 млрд долларов.

МВФ в рамках первого и второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF с Украиной значительно улучшил прогноз роста госдолга в 2023 году – с 98,3% ВВП до 87,1% ВВП. В том числе, за счет пересмотра его оценки на конец 2022 года с 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

По оценкам МВФ, потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году составят 42 млрд долларов. К концу года госдолг достигнет 96,7% ВВП, а к концу 2025 года – 98,5%, после чего начнет постепенно снижаться.