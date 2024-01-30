На Киевщине в результате падения обломков "Шахедов" вспыхнул пожар на предприятии

фото: ФОТО: ГУНП В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате падения обломков российских дронов-камикадзе на территории одного из предприятий в Киевской области возник пожар, повреждены административное здание и ангар.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, россияне ночью атаковали область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.

"К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар", - отметил Кравченко.

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Глава ОГА добавил, что пожар оперативно ликвидировали. Кроме зданий, повреждены три автомобиля. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Сейчас все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки.

Экономическая правда.

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