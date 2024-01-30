Toyota предупредила владельцев 50 тысяч авто в США об опасности от подушек безопасности

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Японский автопроизводитель Toyota Motor призвал владельцев 50 тысяч старых автомобилей в США немедленно получить ремонт, поскольку воздушная подушка может взорваться и потенциально убить водителей.

Об этом сообщает Reuters.

Автопроизводитель заявил, что рекомендация "не ездить" распространяется на некоторые автомобили Corolla 2003-2004 модельного года, Corolla Matrix 2003-2004 и RAV4 2004-2005 с надувными подушками безопасности Takata.

Более 30 смертей во всем мире, включая 26 смертей в США, и сотни ранений в автомобилях различных автопроизводителей с 2009 года связаны с надувными подушками Takata, которые могут взорваться, выбрасывая металлические осколки внутри автомобилей и грузовиков.

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За последнее десятилетие более 67 млн надувных подушек Takata были отозваны в Соединенных Штатах более чем 20 автопроизводителями и более 100 миллионов надувных устройств во всем мире, что стало крупнейшим обратным вызовом безопасности автомобиля в истории.

Toyota заявила, что отзыв RAV4 касается подушки безопасности водителя, тогда как другие отзывы касаются только подушки безопасности переднего пассажира. В некоторых моделях Corolla и Corolla Matrix определенные транспортные средства также участвуют в повторном отзыве, что может привести к раскрытию подушки безопасности даже без столкновения.

Другие автопроизводители уже выдавали предупреждение "Не управлять автомобилем" для автомобилей с более старыми надувными подушками безопасности Takata после смертельных аварий. В Toyota отказались ответить, было ли предупреждение "не ездить" вызвано серьезной травмой или смертельным инцидентом с участием одного из транспортных средств.

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В Национальном управлении безопасности дорожного движения США не дали комментариев.

Напоминаем:

Компания Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, речь идет о моделях S, X, 3 и Y.