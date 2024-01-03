В Полтавской решили возобновить работу системы GPS-мониторинга за уборкой дорог 

Совет обороны Полтавской области 3 января принял решение о возобновлении работы системы GPS-мониторинга при эксплуатационном содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Система позволяет следить за движением уборочной техники онлайн.

"От жителей поступило немало нареканий на неудовлетворительную чистку дорог. При ухудшении погоды дорожные службы должны обеспечить круглосуточную работу снегоуборочной техники, диспетчеров, четкое взаимодействие всех служб", - сказал Пронин.

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По его словам, участники заседания также обсудили вопросы защиты объектов критической инфраструктуры на территории Полтавской области из-за активизации вражеских обстрелов и приняли "все необходимые меры".

Напоминаем:

Тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением от российского производителя TRASSIR/DSSL были установлены по всей Украине и годами могли передавать информацию с них на серверы, расположенные в России. Об этом факте в декабре 2023 года сообщили журналисты "Схем" (Радио Свобода).

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2 января СБУ сообщило, что Россия использовала уличные камеры для подготовки ракетных ударов по столице.