Со спецсчета НБУ для нужд обороны за год перевели более 10 миллиардов

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Со спецсчета, открытого Нацбанком на нужды обороны, с начала полномасштабной войны перевели более 32,7 млрд грн, из них в 2023 году - более 10,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, в декабре 2023 года перевели 2,7 млрд грн.

В Нацбанке добавили, что в 2023 году на спецсчет поступило более 11,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре - почти 3,3 млрд грн.

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"Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на спецсчет НБУ поступило почти 34,7 млрд грн. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

В частности из-за рубежа поступило почти 15,6 млрд грн в эквиваленте в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2024 года остаток средств на спецсчете составляет почти 2,1 млрд грн. В целом Национальный банк перечислил со спецсчета на нужды обороны более 32,7 млрд грн.

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В частности:

на нужды Национальной гвардии - 1,41 млрд грн;

на нужды Национальной полиции - 1,65 млрд грн;

на нужды Государственной пограничной службы - более 1 млрд грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации - более 5,5 млрд;

на нужды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - более 156 млн грн;

на нужды СНБО - 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта - более 207,5 млн грн;

на нужды Службы безопасности - более 328 млн грн.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

Экономическая правда