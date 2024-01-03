SpaceX запустила спутники Starlink с возможностью прямого подключения к мобильным устройствам

Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники Starlink с возможностью прямого подключения к мобильным устройствам.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Starlink.

Согласно сообщению, первыми компаниями-провайдерами, которым станет доступной функция Direct to Cell (прямое подключение к мобильным устройствам), станут:

американская T-Mobile

канадская Rogers Communications Inc.

японская KDDI Corporation

австралийская Singtel Optus Pty Limited

новозеландская One New Zealand Group Limited

швейцарская Salt Mobile SA

чилийская Entel.

Сообщается, что новые спутники с функцией Direct to Cell будут обеспечивать полный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц, где бы ни находился пользователь - на суше или в прибрежных водах. Главное - чтобы видно было небо.

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Direct to Cell будет подключать также устройства IoT с общими стандартами мобильного протокола передачи - LTE.

По словам Илона Маска, запуск этих спутников позволит пользователям смартфонов иметь связь в любой точке планеты.

Однако "каждый луч может поддерживать только около 7 Мбит".

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"Поэтому это отличное решение для мест без покрытия сотовой сети, но оно не составит существенной конкуренции наземным сотовым сетям", - заявил Маск.

Отправлять текстовые сообщения пользователи смогут уже с 2024 года, а с 2025 года новая технология будет поддерживать голосовые звонки и просмотр веб-страниц.

Для использования новой технологии не нужно обновлять аппаратное обеспечение гаджетов или загружать специальные программы.