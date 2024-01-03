В Одесской области разоблачили чиновника Укртрансбезопасности, который "зарабатывал" миллионы на поборах
Государственное бюро расследований в Одесской области разоблачило чиновника Укртрансбезопасности, который собирал поборы с зернотрейдеров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Правоохранители отметили, что чиновник зарабатывал миллионы, пропуская фуры с зерном, которые не соответствовали габаритно-весовым нормам.
"Он поставил на поток заработок на весовых комплексах Уктрансбезопасности на всех основных транспортных развязках Одесской области. За беспрепятственный проезд грузовика с превышенным допустимым весом он брал с перевозчиков тысячу гривен", - добавили в ГБР.
Средства платили практически все зернотрейдеры, которые перевозили продукцию в порты Одесской области.
По оперативным данным, ежемесячно сотрудник дорожного контроля таким образом "зарабатывал" не менее миллиона гривен.
2 января работники ГБР совместно с УСР Нацполиции задержали дельца "на горячем". Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц Уктрансбезопасности.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Экономическая правда