В Одесской области разоблачили чиновника Укртрансбезопасности, который "зарабатывал" миллионы на поборах

Государственное бюро расследований в Одесской области разоблачило чиновника Укртрансбезопасности, который собирал поборы с зернотрейдеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители отметили, что чиновник зарабатывал миллионы, пропуская фуры с зерном, которые не соответствовали габаритно-весовым нормам.

"Он поставил на поток заработок на весовых комплексах Уктрансбезопасности на всех основных транспортных развязках Одесской области. За беспрепятственный проезд грузовика с превышенным допустимым весом он брал с перевозчиков тысячу гривен", - добавили в ГБР.

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Средства платили практически все зернотрейдеры, которые перевозили продукцию в порты Одесской области.

По оперативным данным, ежемесячно сотрудник дорожного контроля таким образом "зарабатывал" не менее миллиона гривен.

2 января работники ГБР совместно с УСР Нацполиции задержали дельца "на горячем". Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц Уктрансбезопасности.

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Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Экономическая правда