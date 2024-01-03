Китай является основным поставщиком оборудования, жизненно важного для ВПК России - FT

Китайские производители доминируют в торговле с Россией жизненно важными элементами и оборудованием, в которых, среди прочего, жизненно нуждается военно-промышленный комплекс России.

Об этом пишет Financial Times.

Издание обращает внимание на два факта: увеличение поставок оборудования и долю китайских товаров в российском импорте.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай в 10 раз увеличил поставки России высокоточных станков, которые могут использоваться для военной промышленности.

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Как свидетельствуют данные российской таможни, в июле 2023 года китайские производители поставили оборудования на 68 млн долларов. До вторжения, в феврале 2022 года, объем поставок составлял лишь 6,5 млн долларов.

Кроме того, в июле 2023 года на китайские станки с числовым программным управлением пришлось 57% всего российского импорта. Тогда как до войны этот показатель составлял 12%.

Анализ Института развивающихся стран Банка Финляндии показывает, что средняя цена корзины китайских товаров для России, способных поддержать ее военные действия, выросла на 78% с 2021 по 2023 год. При этом цена китайского экспорта тех же товаров в другие страны выросла лишь на 12%.

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Теперь китайские производители доминируют в торговле жизненно важными элементами для военной промышленности Москвы.

По данным издания, Москва также импортирует значительные объемы инструментов с ЧПУ, произведенные на Тайване и в Южной Корее.

Объясняя готовность Китая к сотрудничеству с Россией, Financial Times указывает на общие политические интересы этих двух стран.

"Китай и Россия имеют одинаковые политические интересы, которые заключаются в том, чтобы бросить вызов и противостоять США", - пишет издание со ссылкой на экспертов.

В свою очередь США неохотно накладывают финансовые санкции на китайские компании, которые помогают России, из-за опасений, что это может вызвать кризис в отношениях с Пекином.

Во-первых, Пекин утверждает, что не поставляет летальное оружие РФ и не поддерживает ее военную агрессию против Украины.

Во-вторых, пока неясно, как Россия применяет китайские устройства с ЧПУ.

По мнению эксперта Совета экономической безопасности Украины Елены Юрченко, было бы "почти невозможно" использовать китайский станок с ЧПУ на заводе, который построил свои производственные процессы на инструменте другого производителя с другими техническими характеристиками.

Эксперты также обращают внимание на недавние публичные комментарии российского отраслевого эксперта, который заявил, что китайские инструменты менее точные и имеют более короткий срок эксплуатации, чем оборудование, изготовленное немецкими и японскими компаниями.

В то же время не вызывает сомнений тот факт, что торговля между Китаем и РФ, включая нефть, оборудование, потребительские товары и авто, помогает поддерживать российскую экономику, пострадавшую от санкций.

Россия не имеет другого выбора, кроме как полагаться на Китай, поскольку отрезана от импорта европейской техники

А Китай охотно заполняет эту нишу. Как заявлял в октябре 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин, годовой товарооборот между двумя странами достиг "исторического максимума" - почти 200 миллиардов долларов.