В прошлом году аграриям вернули в пользование более 200 тыс га разминированных земель: эффект для экономики

В 2023 году специалисты по разминированию обследовали 274 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель Украины, 208 тыс га уже передали в пользование аграриям.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что из трети потенциально заминированных украинских земель, значительная часть - сельскохозяйственные. То есть это незасеянные поля, не собранный урожай, простой в работе, недополученные доходы, потерянные рабочие места и не уплаченные налоги.

На начало 2023 года Украина не имела ни одной тяжелой машины для разминирования и имела 6 операторов противоминной деятельности и 1 500 саперов.

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"Новый год начали с почти 30 машинами, 26 операторами и более 3 000 саперов. А еще с заверением партнеров, которые готовы инвестировать в гуманитарное разминирование Украины почти полмиллиарда евро. Часть стран-партнеров и международных организаций эти средства уже начали выделять", - добавила Свириденко.

Эти инструменты позволили саперам ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов обследовать 274 тыс га сельскохозяйственных земель - 58% от объема, которые было запланировано обследовать за 4 года.

"И самое главное - 208 тыс. га из этих земель уже передано в использование аграриям", - отметила министр.

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"Если брать нынешнюю среднюю по стране урожайность пшеницы (47,9 ц/га) - это почти миллион тонн зерна. По ценам Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) - это более 225 млн долл, (8,4 млрд грн) если продавать зерно за границу. Это примерно 750 тысяч тонн муки или около 6 миллионов батонов на полках магазинов в течение года ежедневно. А если аграрии в этом году на уже возвращенных в эксплуатацию землях посеют, например, подсолнечник, украинцы будут иметь дополнительно примерно 266 миллионов бутылок масла", - добавила вице-премьер.

В общем, если по состоянию на начало года 174 000 км² украинской земли было потенциально заминировано, то сейчас - 156 000 км².

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