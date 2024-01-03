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В декабре украинцы приобрели рекордный объем валюты за более чем 10 лет

Среда, 3 января 2024, 12:25 - Анастасия Жарикова

В декабре 2023 года чистая покупка иностранной валюты украинцами достигла рекордного показателя - 1,026 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Данные показывают, что украинцы в декабре покупали больше валюты, чем продавали.

В прошлом месяце покупка валюты украинцами достигла максимума за 11 лет (в 2012 году чистая покупка составляла в октябре - 2,17 млрд долл, а затем в ноябре 1,52 млрд долл)

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В декабре украинцы уменьшили продажу наличной иностранной валюты до 1,26 млрд долл, зато покупка выросла до 2,06 млрд долл.

Также увеличили покупку безналичной валюты физические лица - до 530 млн долл с 507 млн долл в ноябре. 

Продажа безналичной валюты в декабре выросла до с 260 млн долл в ноябре до 312 млн долл. В ноябре чистая покупка валюты населением составила 622 млн долл.

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валюта НБУ
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