205 нелегальных игорных веб-сайтов: КРАИЛ предостерегает от пользования

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обнародовала перечень нелегальных игорных веб-сайтов, пользование которыми может повлечь негативные правовые и финансовые последствия.

Обнародованный перечень насчитывает 205 нелегальных веб-сайтов, сообщает КРАИЛ.

"С целью всестороннего информирования граждан об опасности, которую представляет участие в игре на нелегальных сайтах, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на своем официальном веб-сайте обнародовала перечень веб-сайтов, которым направлены требования по ограничению доступа на (с) территории Украины к веб-сайту или его части", - говорится в сообщении.

Как предупреждают в КРАИЛ, значительная часть нелегальных организаторов имеет российское происхождение, а значит проигранные на таких ресурсах средства могут использоваться для финансирования вооруженной агрессии врага против Украины.

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Кроме того, участие в игре на нелегальных сайтах несет угрозу неправомерного использования персональных данных игроков неизвестными лицами и отсутствие никаких гарантий выплаты выигрышей.

Также нелегальные организаторы не платят налогов в государственный бюджет, не придерживаются установленных принципов ответственной игры и не занимаются правами игроков, ведь для нелегального организатора основной целью является прибыль.

В частности, это bet2fun1.online, vbet20.com, cosmoslot.site, jokerua.live, favbet.casino, 1xbet.ci и тому подобное. Перечни доступны в формате PDF и XLSX.

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Кроме того, комиссия также опубликовала в форматах PDF и XLSX перечень юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Согласно перечню, санкции применены к 287 юрлицам, среди которых: ООО "Париматч", ООО "Либерти", ООО "Прогресс", ООО "ЛВ Капитал".

Напоминаем:

С 2014 года в Украине действует Закон "О санкциях". Решение о применении санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента Украины.

Так, в частности, Президент Украины указом вводит в действие решение о санкциях против физических и юридических лиц, среди которых есть иностранные и украинские компании, связанные с игорным бизнесом.