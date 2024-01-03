К БРИКС официально присоединились 5 государств

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К межгосударственному экономическому союзу БРИКС с 1 января присоединились пять государств: Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Страны были приглашены в блок летом 2023 года, также среди них была Аргентина. Однако в конце декабря новый президент страны Хавьер Милей официально сообщил президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину о том, что Буэнос-Айрес отказывается от членства.

"После расширения БРИКС организация объединяет страны более чем с третью часть мирового ВВП и 45 процентами населения", - отмечает издание.

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Участники имеют почти 45 процентов запаса мировой нефти. Большинство членов официально придерживаются нейтральной позиции в войне России с Украиной и не поддерживают попыток стран Запада изолировать Москву на международной арене. Начиная с января председательствует в организации Москва.

"Эксперты отмечают, что реальное экономическое взаимодействие в блоке и его эффективность на данный момент невысоки. Кроме того, при создании БРИКС ее первоначальные участники демонстрировали высокие темпы роста экономики, сейчас общий рост значительно снизился", - добавляет "Голос Америки".

Группа БРИКС, которая объединила развивающиеся страны, была сформирована в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем и называлась БРИК (BRIC). ЮАР присоединилась к ней в 2010 году, тогда название организации изменили на БРИКС (BRICS).

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Экономическая правда