Российские ракеты 2 января повредили фабрику бренда тактической одежды M-TAC в Киеве

Из-за ракетной атаки россиян на Киев 2 января производственные мощности и складские помещения украинского производителя тактической одежды M-TAC были повреждены или полностью уничтожены.

Об этом сообщили в компании.

"В связи с массовой террористической ракетной атакой на Киев производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что после установления степени повреждений и нанесенного ущерба, будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств.

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Напомним:

М-Тас (Militarist ТастісаІ) - это украинский производитель тактической одежды, взятия и снаряжения, который был основан Александром Карасевым и Денисом Головко.

Летом 2022 года производство M-TAC выросло втрое. Компания открыла фабрику во Львовской области на 6000 кв. м и арендовала дополнительные 2000 кв. м для киевской фабрики.

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В целом выручка M-TAC в 2022 году составила 600-650 млн грн.