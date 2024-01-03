Все разделы
Укр / Рус

Российские ракеты 2 января повредили фабрику бренда тактической одежды M-TAC в Киеве

Среда, 3 января 2024, 10:15 - Игорь Пилипив

Из-за ракетной атаки россиян на Киев 2 января производственные мощности и складские помещения украинского производителя тактической одежды M-TAC были повреждены или полностью уничтожены.

Об этом сообщили в компании. 

"В связи с массовой террористической ракетной атакой на Киев производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены", - говорится в сообщении. 

В компании добавляют, что после установления степени повреждений и нанесенного ущерба, будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств. 

Реклама:

Напомним:

М-Тас (Militarist ТастісаІ) - это украинский производитель тактической одежды, взятия и снаряжения, который был основан Александром Карасевым и Денисом Головко. 

Летом 2022 года производство M-TAC выросло втрое. Компания открыла фабрику во Львовской области на 6000 кв. м и арендовала дополнительные 2000 кв. м для киевской фабрики. 

Реклама:

В целом выручка M-TAC в 2022 году составила 600-650 млн грн.

производство война компании
Реклама:
Материалы по теме
Китай ощутил спад производства в декабре 31 декабря 2023, 10:00
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters 21 декабря 2023, 20:02
В декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV-дронов - Минстратегпром 20 декабря 2023, 14:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте