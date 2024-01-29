Рада освободила ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд - СМИ

Верховная Рада отменила 10%-ный сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с операций продажи ювелирных изделий, который был введен летом 1997 года и принес бюджету за 11 месяцев прошлого года 591,6 млн грн.

Соответствующую норму депутаты "протянули" в конце 2023 года через закон о дополнительном налоге на прибыль банков (№9656-д), сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным на сайте Верховной Рады, правка была внесена народным депутатом Андреем Мотовиловцем и поддержана профильным парламентским комитетом в ходе второго чтения законопроекта об особенностях налогообложения банков.

Хотя закон был призван повысить налог на прибыль банков до 50% в 2023 году и до 25% - в последующие годы, в него заложили норму, которая имела следствием освобождение ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд.

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При этом, карточка законопроекта на сайте Верховной Рады содержит только вариант, подготовленный к первому чтению, то есть, без поправок Мотовиловца.

Текст опубликованного закона также не содержит очевидных норм относительно освобождения ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд.

Однако подтверждение этого факта агентство нашло на сайте Союза ювелиров.

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"Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с ювелирных изделий полностью отменен. Он больше не будет платиться ни при подаче ювелирных изделий на клеймение государственным пробирным клеймом, ни при продаже ювелирных изделий", – отметил Союз ювелиров, комментируя подписание президентом закона №9656-д.

Организация подчеркнула, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с ювелирных изделий действовал в разных формах последние 25 лет, и его отмена, безусловно, является выдающимся событием.

"Поздравляем всех участников ювелирного рынка с отменой дополнительного чрезмерного обложения ювелирной отрасли! Это настоящий подарок в День Святого Николая", – указал тогда Союз.

При этом агентство обращает внимание, что предложенные Мотовиловцем поправки оказались идентичными нормам законопроекта №4091 авторства главы профильного комитета Даниила Гетманцева и депутата Александра Совы, который был подан в середине сентября 2020 года, однако отозван спустя две недели.

В пояснительной записке тогда говорилось, что рентабельность ювелирного производства составляет 15-25% в зависимости от объемов производства, а пенсионный сбор составлял от 8% до 10% в издержках производства, занимая второе место после расходов на сырье (около 80%). По мнению авторов, в таких условиях предприятия вынуждены сокращать работников, а малые предприятия – закрываться, подтверждением чему является сокращение числа производителей ювелирных изделий в Украине только за 2015-2016 годы на 38,5%.

Гетманцев и Сова также указывали, что 10%-ный сбор взимался от стоимости основного драгоценного металла в сплаве по ценам НБУ при клеймении – до момента размещения ювелирной продукции на рынке и до получения дохода, что вымывало оборотные средства.

Согласно данным Минфина, который приводились в записке, в весовом выражении объемы клеймения ювелирных изделий из золота по сравнению с 2014 годом сократились почти втрое, а сумма фактически уплаченного сбора оставалась стабильной - около 280 млн грн (около 80-85% плановых бюджетных поступлений в 2018-2019 годах).

В то же время Гетманцев и Сова считали, что запрет на работу по "упрощенке" в этом секторе с 1 января 2022 года позволит увеличить поступления налога на доходы физлиц и единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Согласно данным Open budget, сбор при подаче ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов на клеймение государственным пробирным клеймом в казенные предприятия пробирного контроля за 11 месяцев 2023 года составил 591,6 млн грн, что почти втрое выше годового плана. Годом ранее он принес 206 млн грн при годовом плане 244,6 млн грн.

Как напоминает агентство, первоначально закон о дополнительных сборах на обязательное государственное пенсионное страхование предусматривал сбор с пяти видов операций: купли-продажи безналичной валюты, ювелирных изделий, легковых автомобилей, недвижимого имущества и услуг мобильной связи.

После указанных изменений сбор сохранился для трех последних случаев и взимается в размерах: с продажи автомобилей – от 3% до 5% в зависимости от цены (за 11 мес.-2023 принес 3 млрд 854,8 млн грн), недвижимости – 1% (1 млрд 16,1 млн грн) и услуг мобильной связи – 7,5% (3 млрд 508,1 млн грн).

Напоминаем:

Законопроект об особенностях налогообложения банков (№9656-д) был принят 21 ноября и вступил в силу 8 декабря 2023 года (№3474-IX).