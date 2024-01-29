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Национальный банк Украины работает над вторым этапом валютной либерализации

Понедельник, 29 января 2024, 12:51 - Лия Ильченко

Глава Национального банка Андрей Пышный анонсировал второй этап валютной либерализации и валютных смягчений, который начнется вскоре.

Об этом глава НБУ заявил в интервью "Последнему Капиталисту".

Второй этап, по словам Пышного, будет предусматривать определенные послабления в отношении торгового финансирования.

"У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчения валютных ограничений, который предусматривает определенные послабления по торговому финансированию. Который предусматривает, в том числе и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов", - сказал он.

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В то же время пока смягчение ограничений не предусматривает возврата основной суммы и тела соответствующих обязательств. По словам Пышного, это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Он добавил, что базовая цель валютных ограничений заключается в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

Экономическая правда

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НБУ валюта
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