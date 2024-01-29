Минюст требует от владельцев банка "Авангард" 2 миллиарда

Кабинет министров в лице Министерства юстиции обратился в суд с просьбой взыскать более чем 2 млрд грн с банка "Авангард", "Инвестиционный капитал Украина" и их владельцев - Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

Об этом говорится в материале ЭП.

15 декабря Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск в котором Минюст указал, что компания и банк несвоевременно перечислили государству активы "МР Банка" (бывший "Сбербанк РФ"), поэтому должны оплатить инфляционные потери - 1,34 млрд грн и 3% годовых - 208,57 млн грн за нарушение сроков возврата средств.

"Поскольку за время пользования средствами без надлежащих на то оснований, банк их использовал для получения прибыли, часть из которой, по мнению истца, в дальнейшем, направлена на выплату вознаграждения конечным бенефициарным владельцам банка - физическим лицам, просит также солидарно взыскать с ответчиков (банк, Пасенюк и Стеценко) полученный доход в размере почти 630 млн грн", - говорится в постановлении.

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Ранее сообщалось, что более 9 млрд грн активов "МР Банк", преимущественно в форме ОВГЗ почти год находились по сути на хранении в банке "Авангард" и "Инвестиционный капитал Украина".

Суд вернул Минюсту заявление ссылаясь на то, что Хозяйственный процессуальный кодекс запрещает объединение в одно производство нескольких требований, подлежащих рассмотрению в порядке разного судопроизводства. То есть, по сути дело еще не рассматривалось.

Сейчас правительство оспаривает решение первой инстанции в Северном апелляционном хозяйственном суде. Крайнее заседание состоялось 25 января, однако из-за отсутствия представителей ответчиков его перенесли на 30 января.

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В ICU вины не признают, объясняя, что "законодательство о порядке принудительного изъятия было противоречивым" и "содержало существенные пробелы вплоть до конца 2022 - начала 2023 годов". Само же дело, по их мнению инициировало не правительство.

Подробнее читайте в материале ЭП: "Мародерство" или just business. За что государство хочет взыскать 2 миллиарда с владельцев банка "Авангард" и ICU?