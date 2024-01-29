Индия хочет отказаться от закупки российского оружия - СМИ

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Индия стремится дистанцироваться от России как своего крупнейшего поставщика оружия, после того как война РФ против Украины подорвала способность поставлять комплектующие и запчасти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индия как крупнейший в мире импортер оружия, постепенно переориентируется на Запад, поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставила 65% закупок оружия Индии на сумму более 60 миллиардов долларов, но война в Украине ускорила толчок к диверсификации индийской базы вооружений.

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"Мы вряд ли подпишем какую-то крупную военную сделку с Россией. Это было бы "красной линией" для Вашингтона", - сказал Нандан Унникришнан, эксперт по вопросам России в аналитическом центре Observer Research Foundation в Нью-Дели.

По словам экспертов и чиновников, Россия публично призывала Индию усилить оборонные связи, но премьер-министр Нарендра Моди сосредоточил свое внимание на внутреннем производстве с применением западных технологий.

Такие усилия лучше вписываются в программу Моди Make in India, направленную на поощрение внутреннего производства. По словам министра обороны Индии, в течение следующего десятилетия страна планирует потратить почти 100 млрд долл на оборонные заказы.

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Индия и США планируют "ускорить" технологическое сотрудничество и совместное производство в области оборонной промышленности. В 2023 году страны заключили соглашение, в рамках которого компания General Electric будет производить в Индии двигатели для своих истребителей. Это стало первой подобной уступкой США странам, которые не являются союзниками.

Также по данным источников Reuters, Индия рассматривает возможность закупить французские истребители для своего новейшего авианосца, а также хочет производить подводные лодки по французской, немецкой или испанской технологии и истребители с американскими и французскими двигателями.