Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года

Об этих сроках шла речь на встрече представителей Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) с Комитетом Европейской Бизнес Ассоциации по вопросам восстановления Украины.

Об этом сообщили в European Business Association.

Как отмечается, в этом году вступил в силу Закон Украины от 22.11.2023 № 3497-IX, которым сфера деятельности ЭКА была расширена на страхование прямых инвестиций и инвестиционных кредитов, направленных на развитие экспортоориентированных предприятий.

Перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования/перестрахования должны быть определены в Постановлении Кабинета Министров Украины, которое сейчас разрабатывается Министерством экономики Украины и Национальным банком. Этот документ должен быть опубликован в ближайшие месяцы.

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В ЭКА уже готовят несколько продуктов, которыми, как ожидается, уже в этом году сможет воспользоваться бизнес:

Страхование международных и национальных прямых инвестиций в Украину и дивидендов;

Страхование кредитов, связанных с инвестициями.

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Компенсацию можно будет получить в случае полной остановки деятельности по принципу business interruption (компенсируется разница между стоимостью инвестиций до события и стоимостью после события).

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Экономическая Правда